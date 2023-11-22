Но получают результативный ответ от Сил обороны.

Российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов, сбрасывают КАБы с Су-35. об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

Он отметил, что выросли потери врага в живой силе и бронетехнике. По его словам, на Таврическом направлении враг наносил 30 ракетных и авиаударов, произошло 38 боевых столкновений. Также оккупанты совершили 911 артобстрелов.

Тарнавский отметил, что наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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"Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ Таврия составили 491 человек, 7 оккупантов сдались в плен. Уничтожена 21 единица военной техники. В частности, 3 танка, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобиля и 4 единицы спецтехники, в частности, самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит". Также уничтожены 3 склада боеприпасов. Еще 11 единиц техники повреждены", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" .

Ситуация на Таврическом направлении

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 ноября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, о уменьшение количества штурмовых действий на Таврическом направлении.

Он сообщал, что оккупанты ударили ракетами из ЗРК С-300 по гражданскому медицинскому учреждению в Донецкой области.

В частности, разрушениям и повреждениям подверглись Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, а также здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.

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