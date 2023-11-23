В частности, уничтожено более 700 захватчиков и 50 единиц техники противника.

На Таврическом направлении растут потери российских оккупантов в живой силе и технике. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Потери врага в живой силе и бронетехнике растут - уничтожено 8 танков, а общие потери в живой силе - более 700 человек", - подчеркнул Тарнавский.

В частности, в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск Таврия враг нанес 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 973 артобстрела.

Видео дня

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Общие потери врага составили 706 человек", - добавил бригадный генерал.

Также уничтожена 51 единица военной техники. В частности, речь идет о 8 танках, 13 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских системах, 2 средствах ПВО, 15 БпЛА, 5 автомобилях. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника. Еще 44 единицы техники врага повреждены.

В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Новости войны

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения. На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Так, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1130 российских захватчиков, общие потери личного состава России с начала войны составляют уже 321 тысячу 800 человек. Также было уничтожено за сутки 20 танков, 33 артиллерийские системы, 36 боевых бронированных машин.

Вас также могут заинтересовать новости: