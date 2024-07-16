Прошлогоднее контрнаступление показало, насколько трудно пробиваться через российские укрепления.

Прошлогоднее контрнаступление ВСУ провалилось в частности из-за того, что россияне смогли построить мощную линию обороны. Украина должна прибегнуть к более хитрой тактике в своем новом контрнаступлении. Об этом в статье для Kyiv Post пишет политический обозреватель, бывший функционер администрации Рональда Рейгана Джордж Волошин.

Волошин признает, что россиянам удалось создать мощную систему обороны на захваченных территориях, которую украинцам будет крайне трудно преодолеть. Также обозреватель отмечает, что россияне тем сильнее закрепляются на украинских территориях и тем эффективнее уничтожают сопротивление населения, чем дольше они удерживают эти территории.

"Ни один мирный саммит, планы из 10 пунктов, соглашения по безопасности или вмешательства третьих сторон этого не изменят. Украина должна развернуть "сапоги на земле" в тылу врага, потому что Путин не сдвинется с места", - отмечает Волошин.

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По мнению обозревателя, лучшей стратегией для Украины будут не новые попытки пробиться через укрепленную российскую оборону, а тактика "перепрыгивания" российской оборонительной линии. Для этого Волошин предлагает использовать военно-транспортные вертолеты, чтобы забрасывать боевые подразделения за передний край российской обороны.

"До сих пор вертолеты (...) были очень уязвимы для эшелонированной системы противовоздушной обороны противника. Появление F-16 несколько смягчило это. (....) Выбрав (в максимальной тайне) несколько сравнительно незащищенных мест вдоль линии обороны противника для развертывания - с помощью вертолета - отделения, взвода или подразделений размером до роты (со всеми необходимыми припасами, зашифрованной замкнутой связью и детальными планами по их движению и миссии), эти формирования будут сеять панику, соединяясь с партизанами, уничтожая склады и конвои и отвлекая/рассеивая силы противника", - пишет Волошин.

По мнению обозревателя, с помощью вертолетов можно перебросить достаточно войск и припасов, чтобы создать плацдарм за линией вражеской обороны и отрезать передовые российские войска от их линий снабжения за считанные дни.

"Подытоживая, украинская власть, возможно, была права, настаивая с самого начала войны, что контроль над небом был критически важным для победного плана игры. Они все еще могут это сделать, "перепрыгнув рубеж"", - пишет аналитик.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, Министерство обороны России заявило в воскресенье, что его военные захватили село Урожайное, которое удалось деоккупировать во время летнего контрнаступления ВСУ в прошлом году. Украинские военные не дали никаких комментариев, но карты поля боя, составленные аналитиками на основе видеосъемки боевых действий, также показали Урожайное под контролем России, в частности на карте DeepState.

Также мы писали, что ВСУ недавно отбили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (к югу от Торецка). Вместе с тем российские войска недавно немного продвинулись в восточном районе Северного (к востоку от Торецка). Также оккупанты продолжали наступление в районе Железного (к юго-востоку от Торецка).

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