Украинские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор-М-2" и автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали 360 российских оккупантов, более 300 беспилотников и несколько единиц дорогостоящей техники. Об этом бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил в Telegram.

По его словам, за минувшие сутки в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" произошло 52 боевых столкновения. Враг нанес 18 авиаударов, 114 ударов дронами-камикадзе, совершил 1142 артобстрела.

В то же время, украинские войска крепко держат оборону и продолжают уничтожать российских захватчиков. "Общие потери противника составили: в живой силе - 360 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 27 единиц, не считая БпЛА", - сообщил Тарнавский.

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В частности, российские оккупанты потеряли 2 танка, 7 боевых бронемашин, 3 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 13 автомобилей и 1 единицу спецтехники. Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 305 БПЛА различных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили еще 1 склад ГСМ врага.

"Спасибо за меткость нашим воинам, в частности тем, которые уничтожили российский зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор-М-2" и автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель"", - подчеркнул бригадный генерал.

Украина укрепляет оборону на фронте

Как сообщал УНИАН, в последнее время инженерные работы по строительству линий обороны вдоль фронта ведутся ускоренными темпами. Для инженерных работ привлечены новые силы и техника. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что правительство выделило необходимые средства для фортификационного обустройства оборонительных рубежей.

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