Для инженерных работ привлечены новые силы и техника.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк поехал на фронт с инспекцией работ по фортификационному обустройству оборонительных рубежей.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Гаврилюк проехал несколько сотен километров вдоль линии фронта, чтобы на месте собственными глазами увидеть, какими темпами ведутся работы по фортификационному обустройству оборонительных рубежей.

"На месте вместе с представителями парламента, главами областных военных администраций оценили ситуацию, обсудили проблемные вопросы. Объективно, в последнее время инженерные работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами. Уже несколько недель этому способствует и погода. Привлечены новые силы и технические возможности. Правительством выделены необходимые средства", - отметил Гаврилюк.

По его словам, составлен и утвержден план фортификационного обустройства оборонительных рубежей, которым определены объемы работ, сроки выполнения и ответственные за каждый участок.

Фортификации на фронте

Фортификации на фронте

Украина проваливает защиту передовой

На днях ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец предостерегал, что Украине не хватает не только техники, но даже бетона и леса для строительства эффективной линии укреплений в зоне возле Авдеевки. То есть, ВСУ нечем обустроить вырытые траншеи, объяснял он.

Также Згурец подтвердил, что к строительству защиты привлекают не только инженерные полки, но и "боевую" силу.

Отметим, что бойцы ВСУ объясняют отступление из Авдеевки не отсутствием линии укреплений. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко перечислил факторы, которые имели большее влияние.

Вас также могут заинтересовать новости: