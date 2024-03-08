Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк поехал на фронт с инспекцией работ по фортификационному обустройству оборонительных рубежей.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, Гаврилюк проехал несколько сотен километров вдоль линии фронта, чтобы на месте собственными глазами увидеть, какими темпами ведутся работы по фортификационному обустройству оборонительных рубежей.
"На месте вместе с представителями парламента, главами областных военных администраций оценили ситуацию, обсудили проблемные вопросы. Объективно, в последнее время инженерные работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами. Уже несколько недель этому способствует и погода. Привлечены новые силы и технические возможности. Правительством выделены необходимые средства", - отметил Гаврилюк.
По его словам, составлен и утвержден план фортификационного обустройства оборонительных рубежей, которым определены объемы работ, сроки выполнения и ответственные за каждый участок.
Украина проваливает защиту передовой
На днях ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец предостерегал, что Украине не хватает не только техники, но даже бетона и леса для строительства эффективной линии укреплений в зоне возле Авдеевки. То есть, ВСУ нечем обустроить вырытые траншеи, объяснял он.
Также Згурец подтвердил, что к строительству защиты привлекают не только инженерные полки, но и "боевую" силу.
Отметим, что бойцы ВСУ объясняют отступление из Авдеевки не отсутствием линии укреплений. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко перечислил факторы, которые имели большее влияние.