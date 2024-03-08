Названа цель на 2024 год.

Франция за два года войны подготовила 10 тысяч украинских солдат, в этом году программа обучения воинов ВСУ будет расширена. Об этом сообщило Министерство обороны Франции.

"Помимо поставок оружия и военной техники, Франция поддерживает Киев через обучение украинских военных. Цель? Повысить их навыки в соответствии с их потребностями, чтобы они могли продолжать защищать свою территорию. Всего с начала конфликта Франция подготовила почти 10 тысяч украинских военных, в том числе 8,8 тысяч до 2023 года", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что учения проводят по трем направлениям:

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Обучение, связанное с тактикой, внедрением и обслуживанием многочисленного поставленного оборудования. Среди этого оборудования Caesar, ракеты Crotale NG, легкие боевые танки AMX 10-RC, пусковые установки реактивного залпового огня и даже системы "земля-воздух" средней дальности (SAMPT);

специализированное обучение. Оно нацелено на критические ноу-хау или ноу-хау с высокой добавленной стоимостью и охватывает различные сферы, такие как здравоохранение, материально-техническое обеспечение, разминирование или бронированная разведка.

формирование тактических подразделений. Ориентировано на ведение боевых действий в городах и окопах, его цель - укрепить навыки украинских офицеров командовать ротой или батальоном.

"В 2024 году цель состоит в том, чтобы распространить эту подготовку на воздушные и военно-морские поля", - заявили в Минобороны Франции.

Украина ждет военных инструкторов из Канады

Тем временем Канада тоже планирует отправить в Украину своих военных инструкторов, но отмечает, что это произойдет, если будут выполнены "определенные условия".

Так, министр обороны Канады Билл Блэр отметил, что любой из канадских военных будут направлены в нашу страну только для выполнения "небоевых" задач. Он уточнил, в Украине должны быть другие условия для возвращения канадских военнослужащих, которые обучали украинских солдат до полномасштабной войны РФ.

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