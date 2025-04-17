Российские оккупанты свои планы так и не изменили - они хотят оттеснить подразделения ВСУ за пределы Донецкой и Луганской областей, чтобы выйти на их административные границы.

Вооруженные силы Украины продолжают оборонительную операцию, проводят контрнаступательные действия и имеют определенные успехи, в частности за последние недели было освобождено около 16 квадратных километров территории в районе трех населенных пунктов. Об этом говорится в заметке на странице Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Facebook.

Он отметил, что отработал в операционной зоне войск Оперативно-тактической группировки "Донецк".

"В течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой мощнейшей группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага и уничтожает его лучшие силы и средства. В частности, на Покровском направлении, наши воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери", - рассказал Сырский.

Видео дня

Главнокомандующий также сообщил, что заслушал доклады командующего ОТУ бригадного генерала Александра Тарнавского, поработал с командирами бригад на их командных пунктах, на местах решил проблемные вопросы по организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами.

"Обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий каждого боевого подразделения, каждой штурмовой группы. Это должно быть постоянным объектом контроля командира бригады и непосредственная ответственность командира батальона", - подчеркнул Сырский.

Он также отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворению имеющихся потребностей.

"Противник не изменил свои планы - оттеснить подразделения Вооруженных сил Украины за пределы Донецкой и Луганской областей и выйти на административные границы этих областей. Однако, замысел врага остается нереализованным", - подчеркнул Главнокомандующий.

Сырский отметил, что "мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи". "За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", - отметил он.

Россияне хотят наступать на новых направлениях

Как сообщалось, военный эксперт, полковник запаса Военно-морских сил ВСУ Владислав Селезнев считает, что российские оккупанты могут готовиться к наступлению на территорию Сумской и Харьковской областей.

Впрочем, по мнению Селезнева, врагу так и не удастся создать так называемую "буферную зону", о которой мечтает президент страны-агрессора России Владимир Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: