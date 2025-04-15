Сложной остается ситуация и на Сумщине, отметил Иван Ступак.

Российские оккупанты пытаются обойти населенный пункт Константинополь, обрезав Силам обороны трассу в сторону Запорожской области. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Это активное направление. И еще и в придачу Новопавловка, в направлении Днепропетровской области. Там остались считанные километры, последний населенный пункт РФ до админграницы с Днепропетровской областью. Я далек от мысли, что у России есть планы идти на Днепр - ресурса у них на это сейчас не хватает. А вот использовать Днепропетровскую область, огородами пройти к Покровску, обойти наши фортификации - это действительно они могут попробовать это сделать", - рассказал Ступак.

Он добавил, что еще одно сложное направление на фронте - это север Украины, в частности Сумская область и территория Курщины. По словам эксперта, там Силы обороны продолжают удерживать плацдарм, размеры которого сейчас составляют около 30 квадратных километров.

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"РФ уже контролирует ориентировочно 55 квадратных километров территории Сумщины... Присутствие россиян (на Сумщине - УНИАН) есть, но они еще не закрепились. Это регулярные войска. Уже месяц идут боевые действия в этих локациях", - добавил Ступак.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее о планах РФ наступать на Сумщине сообщил нардеп Роман Костенко. Он отметил, что оккупанты имеют там силы и средства. Однако сейчас враг выбирает главное направление своего удара, отметил нардеп.

По мнению командира добровольческого батальона "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили, РФ может попытаться атаковать Сумскую область. Однако достичь каких-то результатов им будет "очень сложно".

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