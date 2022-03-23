В частности, только в Запорожье на собственном транспорте добрались 2 912 мариупольцев.

Сегодня, в среду, 23 марта, по гуманитарным коридорам в Украине было эвакуировано 4 тысячи 554 человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"В Запорожье на собственном транспорте добрались 2 912 мариупольцев. Из Гуляйполя в Запорожье эвакуирован 51 человек, в город доставлена гуманитарная помощь", - отметил он.

Кроме того, в Киевской области из поселков Большая Дымерка, Богдановка и Светильня были эвакуированы 919 человек.

"На Луганщине эвакуировано 672 человека, доставлено 60 тонн гуманитарной помощи: консервы, крупы, мука", - написал Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель руководителя Офиса президента рассказал, что ведутся переговоры по открытию гуманитарного коридора из Чернигова. Ситуация в городе остается напряженной.

Тем временем "Укрзализныця" обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 24 марта.

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