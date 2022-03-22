Пострадавших в результате обстрела нет.

В Одесской области российские оккупанты выпустили 5 ракет по одному населенному пункту, пострадавших нет.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко

"После успехов наших вооруженных сил в соседней области, противник решил обстреливать нас ракетами. Утром враг совершил ракетный обстрел нашего района, выпустив 5 ракет", - сказал Марченко.

Глава военной администрации не назвал населенный пункт, чтобы не распространять информацию о целях ударов врага. Пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее сегодня стало известно, что украинские военные уничтожили под Николаевом и Мариуполем личный состав подразделений морских пехотинцев РФ, которые готовились к штурму Одессы.

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