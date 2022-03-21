Одесситы и жители пригорода слышали звуки взрывов, выстрелов.

В результате утренних обстрелов из корабельной артиллерии России в Одессе пострадали несколько домовладений.

Погибших, к счастью, нет. Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что сегодня рано утром противник обстрелял украинскую территорию.

При этом Братчук добавил, что таким образом российские войска оказывают на украинских бойцов психологическое давление.

"Стреляет (враг - УНИАН) - все в укрытие! Отвечаем - из них летит ветошь!", - сказал Братчук.

Сегодня горожане и жители пригорода слышали звуки взрывов, выстрелов. Была объявлена воздушная тревога. В социальных сетях очевидцы написали, что видели в одесской акватории Черного моря два вражеских корабля, один из которых потом задымился. Есть ли разрушения и пострадавшие с нашей стороны, пока неизвестно.

Напомним, Россия ранним утром 24 февраля ворвалась в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Одессу.

13 марта Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил, что оккупанты готовятся к высадке десанта в Одессе и области.

16 марта СМИ узнали, что к побережью Одессы близились десантные корабли военно-морских сил РФ. По данным журналистов, в сторону украинской территории двигались минимум 14 российских судов.

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