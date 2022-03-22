Враг уничтожен и гниет под Николаевом и Мариуполем, заявил Братчук.

Украинские военные уничтожили под Николаевом и Мариуполем личный состав подразделений морских пехотинцев РФ, которые готовились к штурму Одессы.

Об этом в Facebook сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Частично это личный состав, который пытался в начале великой войны высадиться здесь у нас, на одесском побережье, уничтожен и гниет под Николаевом и Мариуполем", - заявил он.

10 марта Братчук сообщал, что часть войск, которые должны были захватывать Одессу, перебазировалась в оккупированный Крым.

Этому предшествовало появление в СМИ информации о бунте на одном из кораблей РФ, в результате которого десятки россиян отказались участвовать в высадке на одесское побережье.

При этом корабли противника остаются недалеко от берега Одессы. Именно с кораблей оккупанты ведут обстрелы города.

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