Освобождение области продолжается.

Бойцы из ГПСУ вышли на государственный кордон Украины в Черниговской области и заняли позиции по линии трех населенных пунктов.

Соответствующей информацией поделилось оперативное командование "Север" на своей официальной странице на Facebook.

Согласно свежим данным, подразделения Объединенной группировки войск ГПС "Сиверск" обеспечивают охрану государственной границы на Черниговщине. Они заняли позиции по линии Днепровское, Горск и Неданчичи.

Напомним, Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов на территорию России и Беларуси на Полесском и Северском направлениях. ВСУ планомерно контратаковали и освобождали временно захваченные поселения. За один день 1 апреля украинским защитникам удалось установить контроль над 28 населенными пунктами, 13 из которых на Черниговщине.

Вчера зачистка продолжалась. В РФ называют свой отход "плановым", но глава оперативного командования "Север" Герой Украины Виктор Николюк опроверг это. По его словам, враг вынужден отступить, так как ВСУ нанесли ему существенный огневой удар.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: