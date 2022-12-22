Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 15 авиационных ударов по Украине.

"Продолжая агрессию, за прошедшие сутки, противник нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области", - рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 6: 00.

Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на фронте по состоянию на 22 декабря - что известно

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков и около 6 тысячи других бронемашин.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также украинские защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост "и еще два - типа"Ланцет-3".

Кроме того, украинские войска отбили атаки окуантів в районах 16 населенных пунктов Луганщины и Донетчины. Речь идет о Новоселівське, Стельмахівку, Площанку и Червонопопівку на Луганщине и Берестово, Яковлівку, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмівку, Озарянівку, Майорськ, Нью-Йорк, Красногоровку, Невельське и Марьинку.

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