Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков и около 6 тысяч других бронемашин.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

"На сегодня, за почти 9 месяцев, Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин", - говорится в сообщении.

Видео дня

В частности, по данным Генштаба, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Также украинские защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост "и еще два - типа "Ланцет-3".

"Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника", - добавили в Генштабе.

Потери России в Украине

Вчера Генштаб ВСУ сообщал, что потери России в Украине по состоянию 21 декабря почти достигли отметки в 100 тысяч человек. Отмечалось, что 24 февраля украинские бойцы ликвидировали около 99 740 захватчиков.

Также Россия потеряла: вражеских танков-3002, боевых бронированных машин - 5979, артиллерийских систем - 1972, РСЗО - 412, средств ПВО - 212, самолет - 282.

Вечером в ГШ отчитались, что украинская авиация 21 декабря нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: