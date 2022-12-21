Окончательные потери врага уточняются.

Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки ликвидировали 17 российских оккупантов, хранилище с боеприпасами и танк врага.

Отмечается, что 20 декабря морские пехотинцы уничтожили трех оккупантов. Окончательные потери врага уточняются, информируют в ВМС ВСУ.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины нанесли огневое поражение по захватчиках, в результате чего уничтожены 14 российских военных, танк, боевую машину пехоты, миномет и хранилище с боеприпасами.

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Потери России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября пообещал, что Россия до конца года потеряет убитыми 100 000 своих военнослужащих.

Также в Генштабе отмечали, что Россия стремительно теряет боевые единицы в своем авиационном парке.

Кроме того, сообщалось о существенных потерях оккупантов на флоте. Черноморский флот потерял немало боевого состава.

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