Отмечается, что россияне пошли в атаку в Донецкой и Луганской областях.

За сутки украинские войска отбили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов Луганщины и Донетчины.

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили, что за минувшие сутки украинские воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Червонопоповка Луганской области.

Кроме того, силы обороны Украины отбили вражеские атаки в районах Берестового, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Опросного, Курдюмовки, Озаряновки, Майорска, Нью-Йорка, Красногоровки, Невельского и Марьинки на Донетчине.

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Потери России в Украине - что известно

Генштаб ВСУ 21 декабря сообщил, что потери российской армии в Украине достигли отметки около 99 740 захватчиков. Кроме того, русские потеряли: танков - 3002, боевых бронированных машин - 5979, артиллерийских систем - 1972, РСЗО - 412, средств ПВО - 212, самолетов - 282.

Позже в Генеральном штабе ВСУ отметили, что украинская авиация 21 декабря савдала девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

На утро 22 декабря стало известно, что Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков и около 6 тысячи других бронемашин.

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