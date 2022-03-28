Уничтожены командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. 28 марта под огнем ВСУ оказались командир и начальник штаба войска РФ.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Отмечается, что уничтожены командир и начальник штаба 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии России.

"Сегодня, в ходе боев, украинские воины организовали встречу с дьяволом очередной партии российских военных преступников", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. В результате российский рубль "упал на дно" из-за множественных санкций, в том числе ограничение на валюту, и разрывов торговых связей.

По состоянию на 28 марта общие боевые потери противника с начала войны в Украине составляют на сегодня около 17 тысяч человек.

Только на Донбассе украинские Вооруженные силы отбили семь атак российских захватчиков. В течение дня украинские защитники уничтожили 12 танков, 10 БМП и три единицы автомобильной техники.

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