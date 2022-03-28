Украинские защитники уничтожили 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники.

На Донбассе украинские Вооруженные силы отбили 7 атак российских захватчиков.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 7 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

В частности, в течение дня украинские защитники уничтожили 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника.

Напомним, по мнению британских разведчиков, оккупанты попробуют окружить украинские силы на Донбассе. Наступление сил РФ может происходить со стороны Харькова и Мариуполя.

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