На Волынском и Подольском направлениях белорусские военные отработали развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов.

Враг продолжает удерживать подразделения российских военных в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях, в рамках проверки боевой готовности, в одной из механизированных бригад республики Беларусь отработано развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов с практическим приемом военнообязанных". - говорится в сообщении.

На Северском направлении противник с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Леоновка и Бачевск Черниговской и Сумской областей соответственно.

Как ранее сообщал УНИАН, в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".

Кроме того, Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области. В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.

11 июня стало известно, что в Беларуси на границе с Украиной собрали 7 батальонов и продолжили проверку боевой готовности до 18 июня.

14 июня стало известно, что противник усилил подразделения в Брянской и Курской областях десантниками.

Вас также могут заинтересовать новости: