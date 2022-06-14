В Восточной операционной зоне враг не прекращает наступательных действий.

Противник усилил подразделения в Брянской и Курской областях десантниками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северском направлении противник усилил подразделения из состава 1 танковой армии Западного военного округа, привлекаемого к прикрытию российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, двумя батальонными тактическими группами из состава воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.

В Генштабе отмечают, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и наносит ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечалось.

Как ранее сообщал УНИАН, в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".

Кроме того, Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области. В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.

11 июня стало известно, что в Беларуси на границе с Украиной собрали 7 батальонов и продолжили проверку боевой готовности до 18 июня.

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