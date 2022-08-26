Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья.

В Запорожье вечером были слышны взрывы, потому что сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Громкие звуки взрывов, что было слышно час назад в областном центре - это результат работы противовоздушных сил ВСУ", - отметил он.

Відео дня:

Также Старух сообщил, что со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья. "По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушенное отстроим", - добавил он.

Как сообщал УНИАН 24 августа, в Михайловке Мелитопольского района (Запорожская область) взорвали псевдо-главу администрации, гауляйтера Ивана Сушко.

Местные жители сообщают, что их тамада-гауляйтер в Михайловке и окрестных селах проводил праздничные мероприятия, свадьбы, юбилеи. И в мирное время демонстрировал любовь к "русскому миру", разъезжая по селу с георгиевской ленточкой.

Сушко взорвали в машине, он в критическом состоянии находился в больнице, где и умер.

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