Необходимо защищать нашу национальную государственность, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев и в дальнейшем оказывать российским оккупантам сопротивление во всех его формах и подчеркнул, что от силы этого сопротивления зависит будущее Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении по итогам 48-го дня войны.

Он в очередной раз поблагодарил ВСУ, защитников и защитниц.

"Я не устаю это делать. И хочу, чтобы мы с вами не уставали говорить им самое главное: мы верим в вас. Мы гордимся вами. Мы восхищаемся вами", - подчеркнул президент.

Он отметил, что многие любят злорадствовать над оккупантами, троллить их провалы, уровень подготовки их солдат и сомнительное качество "новейшей" российской техники, которая была разработана за последние 20 лет и уступает советским образцам.

"Это правильно. Это справедливо. Но в то же время мы должны понимать, что не все российские танки глохнут в поле. Не все солдаты врага просто бегут с поля боя. И не все они срочники, не умеющие нормально держать оружие в руках. Это не значит, что мы должны их бояться. Это означает, что мы не должны преуменьшать заслуги наших бойцов, нашей армии", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что гордится всем нашим народом, всеми нашими людьми, которые несмотря на оккупацию выходят на улицы, протестуют, выгоняют оккупантов так, как могут.

"Именно поэтому нужно всегда подчеркивать: если наши города и села оккупированы, то это только временно. И они обязательно будут освобождены. Будут освобождены нашими героями. Причем не только силой оружия, но и силой духа... что бы там ни было, нужно противостоять оккупантам. Сложно, знаю. Нужно бороться. Протестовать. Защищать нашу национальную государственность", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что обязательно надо наказывать коллаборантов.

"От силы нашего сопротивления во всех его формах напрямую зависит будущее Украины. Будущее всех нас... И я благодарен каждому и каждой, кто это осознает. Кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат - очень далеко", - сказал Зеленский.

Слова безграничной благодарности от имени всех украинцев он выразил защитникам Мариуполя, военным, которые борются в ООС, которые защищают Харьков, харьковский регион, всей военной группировке, которая защищает запорожский регион, защищает юг.

Зеленский сообщил, что традиционно подписал указы о награждении военных. Так, государственными наградами удостоены 419 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 72 - посмертно.

Также государственными наградами отмечены 30 военнослужащих Главного управления разведки Украины.

Звание Героя Украины присвоено подполковнику Дмитрию Николаевичу Васильеву, командиру ракетного дивизиона 19-й ракетной бригады, посмертно.

Напомним, российские войска 24 февраля рано утром ворвались в Украину.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Мариуполю, Киеву, Харькову, Херсону, Чернигову, Николаеву и Сумах.

13 апреля Владимир Зеленский подчеркнул, что за 48 дней войны в Украине армия РФ вышла на уровень необратимых потерь выше, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

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