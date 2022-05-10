Среди людей потерь нет, информация по разрушениям уточняется

Поздно вечером 9 мая оккупанты обстреляли Сумщину.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин", - отметил он.

По словам Живицкого, потерь среди людей нет, информация по разрушениям уточняется.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов. Под ударом оказалась и Сумщина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 6 мая сообщил, что Российская Федерация намерена объявить Украине полноценную войну уже 9 мая.

Во время парада в Москве Путин не объявил Украине войну, но русские войска нанесли ракетные удары по украинским городам. Только по Одессе российские войска выпустили семь ракет, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро госпитализированы в больницу. Ракеты попали в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

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