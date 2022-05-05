Никаких военных успехов на направлении Чернигова и Сум российская армия не достигла.

Российский генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына Дениса орденом за "освобождение" Черниговской области — направлении, где армия страны-агрессора не достигла никаких успехов.

На этот факт обратила внимание Русская служба ВВС.

Журналисты обнаружили видеозапись вручения наград на сайте пропагандистского телеканала министерства обороны России "Звезда". В сюжете говорилось, что ордена вручались военнослужащим, которые проявили мужество и героизм во время "освобождения" населенных пунктов в Черниговской области.

Однако никаких военных успехов на направлении Чернигова и Сум российская армия не достигла.

"В тот день Россия объявила об отступлении с киевского и черниговского направлений", — добавили авторы статьи.

Сын генерала подполковник Денис Лапин командует 1-м гвардейским танковым полком, который входит в состав известной со времен Второй мировой войны Таманской мотострелковой дивизии. Украинская разведка называла первый танковый полк среди тех частей, которые участвуют во вторжении.

Ранее сообщалось, что после освобождения Иванковского района Киевской области от оккупантов украинские специалисты нашли тапочки русских солдат, сделанные собственноручно из деревянных досок.

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