В больницах оказались пять человек.

Российские войска выпустили по Одессе семь ракет с применением авиации. В результате ударов один человек погиб, а еще пятеро госпитализированы в больницу.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг"

При этом указано, что российские ракеты попали в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

"Враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру", - сообщили в командовании.

В результате вражеской атаки один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. Их доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Спасатели продолжают тушить пожары.

Ракетный удар по Одессе 9 мая - что известно

9 мая с утра оккупанты нанесли удар по Одесской области четырьмя ракетами типа "Оникс" из комплекса "Бастион", расположенного в оккупированном Крыму.

В результате обстрела в пригороде Одессы повреждения получили частные жилые дома. По данным командования "ЮГ", пострадавших среди гражданского населения нет.

Также ракетные удары были нанесены в Одесской области.

Вечером Одесса подверглась новому ракетному удару российских войск. В городе прогремели ряд взрывов, звуки которых слышны в разных районах города. По словам местных жителей, в домах выбило окна.

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