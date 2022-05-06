Премьер-министр отметил, что эта дата обсуждается в высшем политическом руководстве РФ.

Российская Федерация намерена объявить Украине полноценную войну. Для этого выбрали символическую дату 9 мая.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По данным партнерских спецслужб у России есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб", - отметил политик.

По его словам, пока еще точно неизвестно, объявит ли президент РФ Владимир Путин войну.

"В каком-либо случае мы будем бороться до полной победы над оккупантом", - подытожил Шмыгаль.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов

Перед 9 мая стала появляться информация, что Москва готовит новые удары по Украине. По информации Минобороны, Москва может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов именно на 9 мая.

Кроме того, заранее запланированные парады в самопровозглашенных республиках "ДНР" и "ЛНР" на 9 мая отменили.

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