Россияне били из ствольной артиллерии 152-миллиметровыми снарядами.

База эвакуационного отряда украинского Красного Креста в Славянске Донецкой области попал под огонь оккупантов. Россияне били из ствольной артиллерии 152-миллиметровыми снарядами.

Об этом сообщил командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Тарас Логинов в Facebook.

В результате обстрела разрушено здание, которое арендовано для МККК, повреждены три автомобиля. Логинов уточнил, что никто из волонтеров не пострадал.

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"Это помещение до 1.09.22 было арендовано МККК и предоставлено нам для размещения эвакуационного отряда, который с 18.04.22 занимался эвакуацией раненых, больных, маломобильных гражданских местных жителей", - рассказал представитель украинского Красного Креста.

При этом Логинов указал, что российское командование знало о резиденции волонтеров, а рядом не было ни одного военного объекта. Всего в базу попали четыре снаряда.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за сутки российские захватчики убили двух мирных жителей. Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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