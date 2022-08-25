Международный Красный Крест спокойно попадает в Мариуполь и выдает гуманитарную помощь.

Международный Комитет Красного Креста, который имеет доступ в Мариуполь, раздает там еду, но не способствует улучшению катастрофической ситуации в медицине и пресечению преступлений против гражданского населения.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Странные дела. Международный Красный Крест спокойно попадает в Мариуполь и выдает гуманитарную помощь в разных частях города. При том отнюдь не реагирует ни на катастрофическую ситуацию в медицине (видимо мы как-то иначе понимаем значение Красного Креста?), ни на вывоз детей из Мариуполя, ни на аресты и незаконные содержания гражданских при фильтрационных процедурах. Только кормит", – отмечает он.

Андрющенко обвинил МКХЧ в том, что он тратит деньги, полученные в качестве пожертвований, вместе с российскими захватчиками.

"Прекрасная по сути схема – собирай миллионные донаты и трать их вместе с оккупантом. Мариуполь как никто доказал полный кризис и колпас этой международной институции", – пишет он.

Как писал УНИАН, после теракта, устроенного россиянами, во время которого в колонии в оккупированной Еленовке погибли более 50 украинских защитников, в Международном комитете Красного Креста заявили, что якобы не гарантировали безопасность украинских военнопленных, которые выходили из "Азовстали".

В Офисе президента заявляли, что международные организации, Международный комитет Красного Креста отмалчиваются, когда Россия украинских пленных морит голодом, пытает, убивает.

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