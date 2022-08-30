Из-за противников четыре человека были ранены.

В Донецкой области за сутки российские захватчики убили двух мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"За 29 августа россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Раздольном и Северном. Еще 4 человека получили ранения", - сообщил Кириленко.

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Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Враги не раз обстреливали гражданскую инфраструктуру, в частности, в Донецкой области. Только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Кабмин в конце июля создал Штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Власти ввели обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов региона перед началом отопительного сезона.

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