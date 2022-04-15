Украинские военные заявили, что Россия будет мстить за уничтожение крейсера "Москва".

Российские власти заявили об увеличении ракетных ударов по Киеву. Свое решение оккупанты оправдывают тем, что Украина якобы устраивает теракты и диверсии в России.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет", - заявили в российском Минобороны.

При этом они заявил, что "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории".

В свою очередь начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины капитан 1 ранга Наталья Гуменюк сообщила, что в Украине осознает, что атаки российских войск усилятся.

"Мы отдаем себе отчет, что это будут, в том числе и ракетные атаки, и артиллерийские обстрелы возможны, мы не исключаем и проведение десантной операции. Потому что взбешенный отчаянный враг может двинуться уже даже в ад... Поражение крейсера "Москва" ударило не только по корабельному составу, но и по имперским амбициям врага. И, конечно, мы все осознаем, что нам не простят этого... Мы готовы, мы противодействуем, мы осознаем угрозы, которые для нас есть", - подчеркнула она.

Как ранее сообщал УНИАН, в Минобороны РФ уже не первый раз грозятся обстреливать Киев ракетами. Так, на днях в России угрожали обстрелами по правительственным зданиям в Киеве. Это якобы будет ответ на диверсии и удары Украины по объектам на территории РФ.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что российских угроз никто не боится и Украина должны отвечать на все угрожающие шаги РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: