Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что украинские власти готовы к любым сценариям.

Министерство обороны Российской Федерации начало угрожать обстрелами по правительственным зданиям в Киеве. Это якобы будет ответ на диверсии и удары Украины по объектам на территории РФ. Власти нашего государства уже ответили на вражеские провокации и заявили, что готовы к любым российским сценариям.

В свежем выступлении спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил: "Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если удары продолжатся, ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

Если говорить проще, то Минобороны угрожает обстрелять правительственные здания в столице — Верховную Раду, Кабмин, резиденции президента и так далее. Однако украинские власти готовы к любым российским сценариям, о чем заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в личном Telegram-канале.

"Своими провокациями Россия готовит повод для очередных угроз. Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям, и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", — заявил Ермак.

Напомним, недавно губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе". Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредили, что это один из российских фейков. Как стало понятно из заявления Конашенкова, они нужны для угроз Украине и оправдания военных преступлений РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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