Президент подчеркнул, что к угрозам власти относятся серьезно, однако не боятся их.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на угрозы российского Минобороны, которое на днях "анонсировало" возможные обстрелы Киева.

В интервью BBC украинский лидер признался, что ко всем угрозам отношение серьезное, поскольку они связаны с возможной гибелью людей.

"Мы не боимся ни одной из угроз Российской Федерации при этом. Мы должны отвечать на все угрожающие нам шаги Российской Федерации", - заявил президент.

"Они много раз оккупировали наши территории, начиная с 2014 года. Они оккупировали Крым, и везде они говорят, что это их территория. И еще они говорят, что если что-то будет против нашей территории, например, Крыма, то мы будем отвечать ракетными ударами. И у меня очень много вопросов. Когда начались ракетные удары с территории Беларуси российских войск 24 февраля, что это было? Что они защищали? Я не совсем понимаю. Мне кажется, что они очень часто путаются в своих показаниях", - добавил он.

Также Зеленский напомнил о взрывах в оккупированном Донецке, которые там устраивала Россия, обвиняя при этом Украину.

"Как и сейчас - у нас нет доступа в некоторые наши города на юге Украины: Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, весь блок в направлении Запорожья, Мариуполя, то есть там оккупированные города. И там происходят взрывы, и людям, которые там находятся, нашим украинцам, они рассказывают, потому что отключено телевидение, нет мобильной связи, они рассказывают, что мы проводим бомбардировки Мариуполя", - говорит президент.

Россия, по его словам, постоянно устраивает информационные провокации. В частности, ее солдаты собирают жителей оккупированных городов и говорят им об "украинских обстрелах".

"Но это делают они, однако у людей нет связи, они не видят реальное положение дел. И это проблема", - констатировал Зеленский.

Новые угрозы России

На днях Минобороны РФ начало угрожать обстрелами по правительственным зданиям в Киеве. Это якобы будет ответ на диверсии и удары Украины по объектам на территории РФ.

В Офисе президента уже ответили на вражеские провокации и заявили, что готовы к любым российским сценариям.

В Минобороны Украины по-прежнему заявляют, что возвращаться в Киев еще рано, однако, по данным мэра Виталия Кличко, это уже сделали две трети тех, кто ранее выехал.