Обстреливали всю территорию области, в частности по Николаеву и Очакову.

Восемь погибших и десятки раненых в результате обстрела Николаевщины за последние сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Сегодня состоялись обстрелы по всей области, в том числе по Николаеву и городу Очаков. В Николаеве 14 раненых, один из них ребенок, и один погибший. В Очакове семь погибших и 19 раненых. Ударили по больницам, детдому, онкодиспансеру", - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 апреля российские войска нанесли новые ракетные удары по Украине. По словам спикера Одесской ОГА Сергея Братчука, оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов Одессы.

Также мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу.

Кроме того, 3 апреля около 22:20 российские оккупанты впервые с начала полномасштабной войны обстреляли Тернопольщину. В результате серьезно поврежден один из стратегических объектов. Сразу после обстрела рядом с местом взрыва был замечен дрон. Жертв и пострадавших в результате удара нет.

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