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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов Одессы.

"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация в дальнейшем уточняется", - сообщил Братчук.

В воскресенье утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, попав в недействующий нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки вражеских ракет вспыхнул пожар и поднялся столб черного дыма над городом.

Граждан призвали закрыть окна в домах, а в других случаях – не покидать укрытие.

Часть ракет сбила ПВО. Пострадавших нет.

Юг Украины, как сообщил накануне президент Владимир Зеленский, Путин попытается захватить в ближайшее время.

Кроме того, Генштаб информирует о перегруппировке войск с Киевского и Черниговского направлений на Донбасс с целью дальнейшего захвата украинского востока.

Сейчас украинские войска продолжают оборону - проводят успешные отражения врага по указанному направлению.

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