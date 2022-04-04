Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов Одессы.
"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация в дальнейшем уточняется", - сообщил Братчук.
В воскресенье утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, попав в недействующий нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки вражеских ракет вспыхнул пожар и поднялся столб черного дыма над городом.
Граждан призвали закрыть окна в домах, а в других случаях – не покидать укрытие.
Часть ракет сбила ПВО. Пострадавших нет.
Юг Украины, как сообщил накануне президент Владимир Зеленский, Путин попытается захватить в ближайшее время.
Кроме того, Генштаб информирует о перегруппировке войск с Киевского и Черниговского направлений на Донбасс с целью дальнейшего захвата украинского востока.
Сейчас украинские войска продолжают оборону - проводят успешные отражения врага по указанному направлению.