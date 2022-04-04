По словам представителя Одесской военной администрации, удар был нанесен по одному из объектов.

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов Одессы.

"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация в дальнейшем уточняется", - сообщил Братчук.

В воскресенье утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, попав в недействующий нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки вражеских ракет вспыхнул пожар и поднялся столб черного дыма над городом.

Граждан призвали закрыть окна в домах, а в других случаях – не покидать укрытие.

Часть ракет сбила ПВО. Пострадавших нет.

Юг Украины, как сообщил накануне президент Владимир Зеленский, Путин попытается захватить в ближайшее время.

Кроме того, Генштаб информирует о перегруппировке войск с Киевского и Черниговского направлений на Донбасс с целью дальнейшего захвата украинского востока.

Сейчас украинские войска продолжают оборону - проводят успешные отражения врага по указанному направлению.

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