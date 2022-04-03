Сегодня Россия нанесла новые ракетные удары по Николаеву.

14 человек были доставлены в больницу после сегодняшнего обстрела Николаева, один человек умер.

Об этом в своем Telegram сказал председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"По обстрелам города: 14 доставлено в больницу. 11 госпитализировано, среди них ребенок 15 лет в средней степени тяжести. Завтра операция. Один умер, не спасли", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 3 апреля, городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские захватчики совершили несколько ракетных ударов по Николаеву.

Вас также могут заинтересовать новости: