Вывезенных мариупольцев доставляют в фильтрационные лагеря, оттуда распределяют по разным отдаленным городам России.

Российские террористы насильно вывозят тысячи жителей заблокированного Мариуполя в Россию.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Просто сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможность вернуться на подконтрольную Украине территории", - заявили в местной власти.

Всего под незаконную депортацию попали около 15 тысяч горожан, что составляет половину от всех жителей левобережного Мариуполя.

"Оккупанты в ультимативной форме заставляют и без того замученных войной людей садиться в автобусы. Также есть свидетельства, что российские оккупанты отбирают у людей паспорта и другие украинские документы", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Вывезенных мариупольцев доставляют в фильтрационные лагеря, оттуда распределяют по разным отдаленным городам России. На сегодня известно о 6 тысяч депортированных жителей Мариуполя.

Мэрия формирует базу депортированных и будет работать над возвращением граждан Украины, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Из-за провала в блицкриге Украины россияне сосредоточились на бомбардировках городов и гражданских объектов, терроризируя и убивая мирных граждан.

Сейчас в Мариуполе продолжаются тяжелые бои за освобождение города от оккупантов, который те захватили в начале российско-украинской войны. Все это время враг блокирует эвакуацию жителей, подвоз продуктов, атакует больницы и укрытия, не позволяет хоронить тела погибших.

По последним данным, число жертв в результате агрессии России в Мариуполе составило уже более 3 тысяч.

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