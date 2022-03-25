Он попросил впустить его в город для сбора детей и организации их вывоза.

Генерал полиции Вячеслав Аброськин предложил оккупантам себя в качестве заложника в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы. Обращаюсь к российским оккупантам - дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя. Да, я прошу впустить меня в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза. Мне нужно три дня в городе. На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен", - написал он.

Аброськин напомнил, что он - генерал полиции и в 2014-2018 годах организовывал противодействие оккупантам в Донецкой области.

"Я включён в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов". Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые ещё остаются в Мариуполе", - добавил он.

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