Оккупанты продолжают попытки блокировать Лисичанск с юга.

Украинские защитники нанесли врагу значительных потерь вблизи Верхнекаменки и заставили отступить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с юга. Ведет обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе города Лисичанск. Продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении активных боевых действий противник не вел. Обстрелял из артиллерии районы Райгородка и Маяков.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 июня власти Северодонецка заявили, что на выход ВСУ из города нужно время, а отступления из Лисичанска не будет.

Известно, что российские войска при поддержке авиации наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

25 июня Институт изучения войны сообщал о том, что российские оккупанты попытаются окружить Лисичанск.

Уже 26 июня аналитики ISW сообщили, что российские оккупанты достигли окраин Лисичанска да ведут там бои.

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