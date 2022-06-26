Украинские позиции в Лисичанске являются стратегически более ценными, чем ранее занимаемые позиции в Северодонецке.

Российские оккупанты достигли окраин Лисичанска и ведут там бои.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

Как говорится в сообщении, российские войска ведут бои в самом Лисичанске и достигли шахты и фабрики по производству желатина на окраине города, что подтверждается данными NASA FIRMS.

В ISW добавили, что бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины заявила, что украинские позиции в Лисичанске являются стратегически более ценными, чем ранее занимаемые позиции в Северодонецке, и предположила, что украинские войска могут попытаться начать контратаки из Лисичанска.

Ситуация в Лисичанске:

24 июня 2022 года власти Северодонецка заявили, что на выход ВСУ из города нужно время, а отступления из Лисичанска не будет.

Известно, что российские войска при поддержке авиации наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

25 июня институт изучения войны сообщал о том, что российские оккупанты попытаются окружить Лисичанск.

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