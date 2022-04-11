Битва за Донбасс может изменить ход боевых действий в Украине безвозвратно, считает глава Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает битву за Донецкую и Луганскую области ключевым моментом войны.

Об этом он отметил в своем Telegram-канале.

"Битва за Донецкую и Луганскую области - это тот ключевой момент войны, который изменит многое для всех", - заявил Ермак.

По его словам, для Украины это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив их армию.

"И изменить бесповоротно ход боевых действий. Для Кремля эта битва - единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины. А для некоторых откровенно отсталых политических элит - возможность продолжить свое существование. Для Запада - это также принципиальная битва, потому что от скорости принятия решений по оружию зависит наша победа. И именно эта скорость станет маркером эффективности демократической системы в борьбе с автократией. Запад не может себе позволить проиграть, так же, как и Украина. Для нас - это Отечественная война. А в глазах западных народов - это война света с тьмой, и они также оценивают эффективность своих лидеров в этих событиях", - отметил руководитель ОП.

Напомним, войска РФ 24 февраля рано утром ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по ряду городов, которые расположены на Донбассе.

В апреле в Министерстве обороны Украины предупреждали, что Россия будет принимать решение о возобновлении наступления на Киев, исходя из того, какие боевые действия будут происходить на востоке нашего государства.

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