Все шесть выстрелов были совершены с оккупированной территории исключительно по жилым домам.

Враг обстрелял жилые дома во временно оккупированной Каменке пятеро погибших.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района российские изверги унесли жизни Анастасии Боровик и двух ее деток, 8 и 2 лет. Всего известно о 5 погибших. Местные говорят, что под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.

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Он отметил, что все шесть выстрелов были осуществлены с оккупированной территории исключительно по жилым домам.

"Четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детками, оккупанты прицельно обстреляли. Верхний этаж разрушен до основания. Анастасии было 29 лет. Она работала заведующей культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета", - сообщил Старух.

Старух также добавил, что в Каменце ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что в Запорожье вечером были слышны взрывы сработавшей противовоздушная оборона.

Позже в областном методическом центре культуры и искусств Запорожского областного совета сообщили, что во время обстрела погибла женщина с двумя маленькими сыновьями.

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