Погибшая была работником культуры.

В Запорожской области во время обстрела погибла женщина с двумя маленькими сыновьями.

Об этом сообщается на странице Областного методического центра культуры и искусств Запорожского областного совета в Facebook.

"Пришло большое горе в нашу семью работников культуры Запорожского края! Сегодня во время обстрела погибла наша коллега - заведующая культурно массовым сектором КУ "Центр культуры и досуга "Каменского поселкового совета Пологовского района Анастасия Боровик. Погибла! С двумя маленькими сыночками... ", - говорится в сообщении.

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Напомним, ВСУ отбили наступление оккупантов на Запорожском направлении. На Новопавловском и запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Также отмечается, что враг активно ведет воздушную разведку. В направлении населенного пункта Времивка украинские военные обезвредили разведгруппу оккупантов.

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