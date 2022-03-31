Киевлян призывают быть осмотрительными, особенно в лесопарковых зонах, на побережьях рек и озер, а также на дорогах.

Глава военной администрации Киева Николай Жирнов отмечает, что ситуация вокруг Киева улучшается, однако на подступах к столице все еще ведутся бои.

Об этом идет речь в сообщении на Официальном портале Киева.

Отмечается, что сутки в столице прошли спокойно.

"Благодаря устойчивой обороне и героическим действиям наших войск ситуация вокруг города улучшается. Гражданская инфраструктура столицы постепенно набирает обороты. Восстанавливают работу предприятия, учреждения, а также объекты сферы торговли и обслуживания. Однако на подступах к столице все еще ведутся бои", - говорится в сообщении.

Военные призывают киевлян быть осмотрительными, особенно в лесопарковых зонах, на побережьях рек и озер, а также на дорогах.

"На освобожденных территориях украинские военные и подразделения ГСЧС проводят зачистку и разминирование территорий", - говорится в сообщении.

Также киевлян призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу направляться в ближайшие укрытия, расположение которых можно узнать через приложение "Киев Цифровой".

"Для удобства использования в укрытиях установлено подключение к бесплатному Wi-Fi. На сегодняшний день к интернету подключено уже 805 бомбоубежищ по Киеву", - рассказали в ГВА.

Кроме того, отмечается, что военная администрация Киева продолжает логистически обеспечивать гуманитарной помощью социальные объекты столицы. Так, сегодня в уникальное медицинское учреждение столицы - детскую больницу "Охматдет" были переданы необходимые медикаменты, средства личной гигиены и продукты питания длительного хранения.

Как сообщал УНИАН, 29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

В свою очередь председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что в области наблюдается большая перегруппировка российских войск, огромные колонны идут в сторону России.

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