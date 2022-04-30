С каждым днем, отмечает он, обстрелы со стороны российских оккупантов становятся мощнее и массированнее.

Председатель Северодонецькой районной государственной администрации Роман Власенко отмечает, что ситуация в городе и районе напрягается.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

Отвечая на вопрос о ситуации в Северодонецке и Северодонецком районе, Власенко подчеркнул: "Ситуация накаляется, можно сказать. С каждым днем обстрелы становятся все мощнее и массированнее. Горячие точки - это, как и прежде, Рубежное, Попасное и Горное. Сегодня шли бои в пригороде Попасной - Камышеваха, это пригород Горного - Орехово. И самое Рубежное - довольно горячая обстановка".

По Лисичанску, Власенко отметил, что там города-сателлиты - Приволье и Новодружеськ - тоже под обстрелами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай выразил мнение, что российские оккупанты готовятся нанести мощный удар 9-го мая.

В то же время он отметил, что пока "пока еще ничего не происходит". "Но уверен, что готовятся к 9-му мая для того, чтобы уже на 9 - е массированно накрыть нас артподготовкой", - подчеркнул глава ОВА.

Также в этот же день военный эксперт Сергей Грабский не исключил "безумного натиска" оккупантов на Северодонецкую агломерацию для ее захвата.

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