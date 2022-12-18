Вадим Скибицкий отметил, что последний раз глава Кремля переносил нападение в середине февраля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды откладывал полномасштабную войну против Украины. К наступлению главу Кремля подтолкнули представители Федеральной службы безопасности.

По словам заместителя глава главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Путин несколько раз обсуждал дату нападения с главой Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке", – рассказал заместитель главы разведки в интервью изданию BILD.

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Он указал, что в какой-то момент Герасимов поддался давлению и согласился провести операцию.

"Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались", - заявил Скибицкий.

Кроме того, он напомнил, что благодаря просчету командования все первые цели Кремля провалились - не оцепили Киев, не взяли Сумы, Чернигов или Харьков.

Война России против Украины 2022 - что известно

Российская арямия пошла в наступление на спящие города Украины рано утром 24 февраля 2022 года. Украинцы проснулись от бомбежек городов.

Россияне планировали быстро и без особого сопротивления дойти до Киева, но намеченный план оккупанты не выполнили. Командование РФ не учло много факторов, в том числе и нежелание украинцев жить, как в России.

Захватчики ушли из Киевской области после ожесточенных боев. Вскоре они вышли и из многих других районов. Осенью россиянам пришлось оставить украинский Херсон. Пока что он сосредоточились на Донецкой области, где камнем преткновения стал Бахмут.

По данным Генштаба ВСУ, с середины октября на территории Беларуси фиксируется наращивание российских сил, что может свидетельствовать о подготовке наступления.

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