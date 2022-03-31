Девушка училась на факультете специального и инклюзивного образования.

Российские военные убили студентку второго курса НПУ имени М. П. Драгоманова. Оккупанты расстреляли авто девушки с гуманитарной помощью под Черниговом.

Об этом сообщает администрация университета на Facebook.

Отмечается, что Анастасия везла гуманитарную помощь в Чернигов.

"Погибла студентка 2 курса факультета специального и инклюзивного образования Тагирова Анастасия. 30 марта 2022 года, когда она везла гуманитарную помощь в Чернигов", - говорится в сообщении.

Указано, что трагедия произошла переправе перед выездом в город.

"Коллектив университета глубоко унывает и сочувствует родным и близким Насти. Убеждены, что виновные обязательно понесут наказание. А мы всегда будем помнить нашу хорошую и красивую девочку. Светлая и вечная память ее души…", - подытожили в университете.

Как ранее сообщал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские войска расстреляли колонну автобусов с волонтерами под Черниговом.

В результате обстрелов один человек погиб, четверо получили тяжелые ранения. Одному из транспортных средств удалось вырваться на пробитых шинах. Водитель ранен, его доставили в больницу.

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