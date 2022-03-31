Также защитники Украины заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов.

Украинские военные уничтожили еще одну колонну бронетехники оккупантов в полях Черниговской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Силы сопротивления Сиверщины работают тихо и результативно. Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговщины", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные заблокировали возможность движения вражеской техники через один из водоемов.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские военные освободили от оккупантов еще два населенных пункта на Черниговщине. Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. "ВСУ освободили Лукашовку и Слободу. Там осталось немало взрывных "подарков" от орков", – отметил он.

А 28 марта в Черниговской области российские оккупанты потеряли до 22 человек после боя с украинскими военными. Об этом сообщило оперативное командование "Север". "Сегодня 2 бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль"Урал" с БК и танк Т-72 были отправлены по уже всем известному маршруту. Также было повреждено 8 единиц техники противника и захвачен грузовой автомобиль "Урал" с сухим пайком", - говорится в сообщении.

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