В результате обстрела один человек погиб, четверо тяжело ранены.

Российские войска расстреляли колонну автобусов с волонтерами под Черниговом.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

"Пять автобусов попали под прицельный огонь врага, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры", - написала Денисова.

В результате обстрелов один человек погиб, четверо получили тяжелые ранения.

Также одному из транспортных средств удалось вырваться на пробитых шинах. Водитель ранен, его доставили в больницу.

Как писал УНИАН, 21 марта российские террористы обстреляли авто с гражданскими в Запорожской области, в результате ранения получили двое малолетних детей, две женщины и один мужчина.

А 26 марта украинская полиция задержала автоматчиков, которые стреляли в жителей села Большая Дымерка под Киевом.

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