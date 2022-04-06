Украинцев переодевали в военную форму и заставляли участвовать в пропагандистских видеороликах, поделилась уполномоченная Рады по правам человека.

Российские оккупанты похищают украинских гражданских мужчин, чтобы потом выдавать их за "военнопленных".

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Есть свидетельство, что, отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь демонстрируют в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины. Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах в YouTube и на телеканалах. Одного из мужчин на видео узнали его родные. О массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военнослужащего, который сообщил о нахождении в СИЗО Курска более 40 наших гражданских пленных", - отметила омбудсмен.

Кроме того, по ее словам, в российских СМИ вчера появилась информация о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, бежавших в гражданской одежде. Фактически это может свидетельствовать о массовой казни гражданских лиц Украины.

"Такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статей 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти преступления и нарушения прав человека РФ в Украине", - подчеркнула Денисова

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Враг сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирное население и активистов, в частности, бомбил Киев, Харьков, Мариуполь, Чернигов, Сумы, Николаев, Житомир, Винницу и Львов.

Позже сообщалось, что противники похищали руководителей украинских городов. В конце марта президент Владимир Зеленский поделился, что некоторых похищенных чиновников нашли мертвыми, а других - не могут обнаружить.

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